Turchia: Castaldo (M5s), Europa intervenga con regime siriano per fare arrivare aiuti a terremotati (2)

- Castaldo annuncia quindi di aver "redatto un'interrogazione con richiesta di risposta scritta al vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, chiedendo quali passi diplomatici l'Alto rappresentante/vicepresidente stia considerando di intraprendere per spingere il regime di Damasco a consentire l'accesso del convoglio ad Aleppo ed evitare che casi simili si ripetano con altre Ong. L’interrogazione è stata firmata da 25 eurodeputati in totale, tra cui tutta la delegazione del M5s e deputati di diverse nazionalità e gruppi politici (Verdi, Socialisti e Democratici, Renew Europe, The Left e il Partito Popolare Europeo) - tra cui la presidente della sottocommissione Sicurezza e Difesa del Parlamento europeo". (Com)