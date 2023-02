© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono i “migliori amici” dell’Italia. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una cerimonia organizzata al New York Stock Exchange per ricevere il Premio Gei. “Non dimenticheremo mai quello che gli Stati Uniti hanno fatto per la nostra libertà: siamo uniti da valori comuni, che oggi stiamo difendendo in Ucraina”, ha detto. (Was)