- I 38 vigili urbani distaccati alla Procura generale e a quella dei Minori verranno pagati dal ministero della Giustizia. Lo ha sancito l'accordo firmato oggi con la Città di Torino. Attualmente sono 32 gli agenti di Polizia Municipale in servizio nella Procura ordinaria e 6 in quella per i Minori. Mentre 19 sono in convenzione. (Rpi)