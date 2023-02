Roma: disagi con i rifiuti dei negozi al Rione Celio, Ama annuncia sanzioni e nuove ditte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ancora disservizi nella raccolta dei rifiuti, soprattutto delle attività commerciali, al Rione Celio di Roma. Per questo Ama provvederà a valutare sanzioni nei confronti della ditta incaricata, qualora venisse accertata una mancanza. Tuttavia a breve arriveranno le nuove imprese, vincitrici dell'ultimo bando per l'affidamento dei servizio di raccolta delle utenze non domestiche, e svolgeranno attività aggiuntive. È quanto emerso nel corso della seduta della commissione Ambiente di Roma, presieduta da Giammarco Palmieri del Pd. A lamentare le condizioni di degrado nel rione è stato il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano. "Ci sono ristoranti e bar che conferiscono nelle postazioni destinate alle famiglie - ha detto Carpano -. Lo spazzamento stradale non è sufficiente, è un'emergenza di tutta la città perché non ci sono abbastanza operatori ecologici. In alcune strade, poi, c'è sovrabbandanza di cassonetti e in altre la penuria come in via di Santissimi Quattro. Parliamo di un quartiere prossimo al Colosseo e ai futuri flussi giubilari e su cui serve una forte attenzione al decoro. Ci vogliono cassonetti sobri e puliti, svuotati con regolarità. Molti residenti chiedono il porta a porta per le utenze domestiche, molti preferirebbero il ritiro dei rifiuti presso il condominio e a domicilio". (segue) (Rer)