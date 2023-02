Roma: disagi con i rifiuti dei negozi al Rione Celio, Ama annuncia sanzioni e nuove ditte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Municipio Roma I, che ha la competenza dell'area, ha riunito due commissioni e ha svolto un sopralluogo, ed è emerso che la ditta Teorema che - per conto di Ama - effettua la raccolta dei rifiuti delle attività commerciali "non faceva i passaggi o li saltava" e inoltre "le sanzioni per chi non rispetta il conferimento sono irrisorie e quindi talvolta conviene pagarle più che fare la raccolta differenziata", ha chiarito il presidente della commissione Rifiuti del Municipio Roma I, Niccolò Camponi. Rispetto alla raccolta domiciliare per le utenze domestiche, Camponi ha sottolineato: "Vista la conformazione urbanistica e la vicinanza all'area archeologica sarebbe opportuno fare il porta a porta, c'è anche una densità abitativa abbastanza bassa. Teorema comunque - ha chiarito Camponi - viene pagata a peso quindi ha tutta la convenienza di raccogliere il più possibile ma questo, evidentemente, non accade". (segue) (Rer)