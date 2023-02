Roma: disagi con i rifiuti dei negozi al Rione Celio, Ama annuncia sanzioni e nuove ditte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fare il punto è stato il vicedirettore di Ama, Emiliano Limiti, che ha spiegato: "Siamo in una fase di passaggio. È stato aggiudicato dal nostro Cda il nuovo bando per il centro storico, andremo a sostituire il prestatore d'opera con un altro, abbiamo già chiesto alla nuova ditta servizi aggiuntivi per le attività domestiche. Non possiamo far passare il concetto, però, che le Utenze non domestiche (Und, ndr) facciano la raccolta come meglio credono se non passano le ditte. Se ce lo segnalano noi interveniamo con sanzioni o con un intervento in danno sul prestatore. Stiamo rilevando che le Und del Rione Celio usano ancora i sacchi neri, che sono irregolari e banditi dal Comune di Roma. Vi prego di sensibilizzare le Utenze non domestiche, ce ne sono 150 al Celio: se ci sono disservizi, siamo pronti a recuperare ma che i commercianti non portino quello che rimane al cassonetto, sopratutto gli imballaggi in carta che ci creano un problema". Nelle prossime settimane verrà attivato "un presidio costante con gli agenti accertatori Ama e chiederemo alla polizia locale di intervenire insieme a noi. Alla terza segnalazione, facciamo anche la chiusura dell'utenza non domestica - ha chiarito Limiti -. Verificheremo anche il pagamento della Tari. Sul tema della polizia locale: stiamo lavorando a un vademecum su attività da fare con loro". (segue) (Rer)