Ucraina: Tajani, ricorso dei russi ad armi nucleari sarebbe un atto criminale

- Un ricorso alle armi nucleari da parte della Federazione Russa nel quadro della guerra in Ucraina sarebbe un atto criminale. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una cerimonia organizzata al New York Stock Exchange per ricevere il Premio Gei. “Sarebbe un errore gigantesco da parte di Mosca: per questo stiamo lavorando anche in sede Onu per mettere in sicurezza la centrale nucleare di Zaporizhzhia, per dare un messaggio politico alla Russia”, ha detto. (Was)