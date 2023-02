Riforme: Casellati, prima riunione tavolo tecnico con Regione Veneto per semplificazione normativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi a largo Chigi la prima riunione del tavolo tecnico per l’attuazione dell’accordo con Regione Veneto in materia di semplificazione normativa. Lo scrive su Twitter il ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa, Maria Elisabetta Casellati. “Abbiamo definito tempi, modalità, aree di intervento”, spiega il ministro, sottolineando che “sono già allo studio importanti proposte operative sia a livello regionale che nazionale”.(Rin)