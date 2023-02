© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale non è contro la Russia, ma contro il regime guidato dal presidente Vladimir Putin. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una cerimonia organizzata al New York Stock Exchange per ricevere il Premio Gei. “Siamo contro il regime, non contro il Paese: le armi non servono ad attaccare la Russia, ma a consentire agli ucraini di difendersi”, ha detto. (Was)