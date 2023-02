Omicidio Mastropietro: legale famiglia, modalità smembramento per coprire violenza sessuale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il modo in cui è stato smembrato il corpo di Pamela Mastropietro dimostra che l'assassino voleva coprire la violenza sessuale. È quanto sostenuto da Marco Verni, legale e fratello di Alessandra Verni, madre di Pamela Mastropietro e, a sua volta, zio della vittima, durante il processo in corte d'assise d'appello di Perugia che vede Innocent Oseghale imputato per omicidio, violenza sessuale e distruzione di cadavere. "Pamela è stata fatta passare per una tossicodipendente perchè era in una struttura; ma Pamela era in una comunità terapeutica per una doppia diagnosi. Che assumesse droga non vuol dire che Pamela non fosse seguita - ha detto Verni -. Pamela non era una prostituta. Pamela era malata", ha spiegato l'avvocato. Al corpo della 19enne uccisa e smembrata a Macerata il 30 gennaio 2018, "mancano i seni, l'apparato genitale. Le è stata asportata la sua femminilità - ha sottolineato il legale -. Perchè lavare fin dentro la cervice uterina se il rapporto era stato consensuale?". Il processo bis disposto dalla Corte di Cassazione, deve decidere sull'aggravante della violenza sessuale dato che la stessa Cassazione ha confermato la colpevolezza per i reati di omicidio e distruzione di cadavere. La violenza sessuale, quindi, fa la differenza tra una condanna a 27 anni o all'ergastolo.(Rer)