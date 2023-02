Ucraina: Tajani, Berlusconi uomo di pace, sempre votato a sostegno di Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano, Forza Italia e il suo leader, Silvio Berlusconi, sono assolutamente contrari all’invasione russa, e in favore dell’indipendenza ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante una cerimonia organizzata al New York Stock Exchange per ricevere il Premio Gei. Commentando le recenti dichiarazioni di Silvio Berlusconi sul conflitto in Ucraina, Tajani ha ricordato che “in Italia e in Europa, Forza Italia e Berlusconi hanno sempre votato a sostegno dell’Ucraina, e continueremo a farlo”. Berlusconi, ha concluso, è un uomo di pace. (Was)