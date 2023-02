Speciale scuola: Veneto, Zaia, oltre 76 milioni per offrire migliori spazi scolastici a nostri ragazzi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie ai fondi del Pnrr, ammonta a oltre 76 milioni di euro la cifra che il ministero dell'Istruzione metterà a disposizione delle scuole del Veneto. Lo ha affermato Luca Zaia, presidente della regione Veneto che ha annunciato l'approvazione della graduatoria degli interventi ammissibili da trasmettere al Mim per il finanziamento con la seconda tranche di risorse destinate alla Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università" - Investimento 3.3 del Pnrr. Il presidente ha poi aggiunto: "La programmazione dell'edilizia scolastica è uno dei punti di forza dell'operato della regione del Veneto. Da anni siamo rigorosi nell'attuazione dei piani con l'obiettivo di garantire a tutti gli studenti veneti di poter studiare in spazi adatti all'apprendimento e sicuri". "Non si può disgiungere il contenitore dal contenuto - ha precisato Elena Donazzan, assessore regionale all'Istruzione -, una scuola bella, adeguata e sicura è il luogo più adatto dove adottare metodi didattici al passo coi tempi. Per noi le priorità sono due: da un lato le strutture, dall'altro l'innovazione didattica. Ma la seconda è realizzabile grazie alla prima. Per questo continueremo a programmare e a investire nella riqualificazione dell'edilizia scolastica". (Rev)