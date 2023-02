Speciale scuola: delegato Città metropolitana Roma, congedo mestruale conquista di civiltà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la prima volta nel Lazio il Consiglio d'Istituto del Liceo "Pilo Albertelli" di Roma ha approvato il congedo mestruale, grazie al coinvolgimento e al sostegno di studenti e insegnanti. "Nella scuola l'educazione sessuale e più in generale la conoscenza e il rispetto di sintomi e patologie di genere sono spesso trascurate. Invece rappresentano un tema fondamentale per la formazione e la crescita di nuove generazioni di cittadini, capaci di essere più attenti e consapevoli, con una sensibilità culturale in grado di contrastare emarginazione e discriminazione". Lo dichiara, in una nota, Daniele Parrucci, consigliere delegato alla Scuola di Città metropolitana di Roma Capitale. "Il riconoscimento del congedo mestruale da parte della scuola è un primo passo concreto verso una società pienamente inclusiva e solidale. Apprezzo la decisione sostenuta dagli insegnanti e dagli studenti del Liceo Pilo Albertelli, il primo istituto superiore della nostra regione a varare questo provvedimento di civiltà, con l'auspicio che altre scuole possano seguire questa strada", conclude Parrucci. (Com)