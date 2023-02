Speciale scuola: Decreto Milleproroghe, Pisano (Nm), aiuti per scuola e sanità ma servono interventi strutturali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' il lavoro il denominatore comune in questo provvedimento. Nel settore scolastico con i concorsi per 144 dirigenti tecnici, misura in cui siamo intervenuti in Senato come gruppo Noi moderati. La copertura del 50 per cento dei posti per l'insegnamento della religione cattolica e le ulteriori immissioni in ruolo per il personale non scolastico. La proroga a fine anno per le assunzioni a tempo indeterminato di personale nelle università. E poi il settore sanitario con la stabilizzazione di chi abbia maturato almeno 18 mesi di servizio: una misura di giustizia, verso il personale e i cittadini; sono misure di prospettiva, rafforzano i sistemi sanitari regionali, e ben venga l'avvalersi di specializzandi e medici di famiglia fino ai 72 anni. Ma per il futuro il settore sanitario ha bisogno di interventi strutturali, con nuovi concorsi e lo sblocco delle graduatorie. Come Noi moderati, faremo la nostra parte". Lo ha detto, nel suo intervento in Aula alla Camera sulla conversione del decreto Milleproroghe, il deputato di Noi moderati, Calogero Pisano. (Rin)