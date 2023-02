Speciale scuola: M5s, il libro dei sogni di Valditara cozza con la realtà dei fatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il libro dei sogni del ministro Valditara si arricchisce di un nuovo capitolo. “Ci fa sapere che gli piacerebbe che ‘ogni docente avesse un suo studiolo a scuola’: dunque vorrebbe dotare gli istituti di circa 900.000 studioli, idea interessante ma che cozza con la realtà dei fatti che lui e il suo governo stanno delineando per la scuola pubblica italiana”. Così gli esponenti M5s in commissione Istruzione al Senato e alla Camera. “Ha forse dimenticato che in legge di bilancio sono programmati tagli per 4 miliardi nei prossimi anni? Si ricorda la norma che prevede l'accorpamento di scuole con possibile chiusura di interi plessi su tutto il territorio italiano, soprattutto al Sud? Il tutto mentre all'orizzonte si staglia la scure dell'autonomia regionale e ci sono studenti che passano l'inverno al freddo in tanti istituti italiani. Le sue parole contraddistinguono la vecchia politica, brava a fare bei discorsi e promesse mirabolanti ma sempre pronta a fare l'esatto contrario", aggiungono i parlamentari M5s. (Rin)