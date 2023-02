Speciale scuola: assessora Roma, riconoscimento famiglie omogenitoriali in moduli iscrizione nidi è doveroso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono arrivati attacchi alla decisione di riconoscere le famiglie omogenitoriali nei moduli di iscrizione dei nidi e delle scuole dell'infanzia di Roma Capitale. A scriverlo è Claudia Pratelli, assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma capitale, sulla pagina Facebook. "Dicono che quella che abbiamo fatto - aggiunge - sarebbe una scelta ideologica. In realtà non c'è niente di più ideologico di negare che la nostra realtà è già costituita da famiglie di tanti tipi diversi: è un atto dovuto e di giustizia riconoscerle tutte. È così nei fatti, ma anche per diritto. Chi ha una sentenza del tribunale con relativa trascrizione nei registri anagrafici o ha una iscrizione/trascrizione anagrafica è una famiglia. con buona pace di coloro a cui non piace. Sostengono inoltre che si tratta di una scelta pericolosa e inaccettabile, credo invece che sia inaccettabile nel 2023 che alcune famiglie, siccome non piacciono a qualche esponente politico, possano essere oggetto di derisione, umiliazione o disconoscimento pubblico. Noi facciamo una promessa alle famiglie omogenitoriali e a tutte le famiglie, la facciamo a tutti i bambini e le bambine della nostra città: le nostre scuole, i nostri nidi hanno le porte aperte per tutti e saranno in prima linea contro ogni forma di discriminazione", conclude l'assessora. (Com)