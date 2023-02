Speciale scuola: Caudo-Biolghini (Rf), Pro Vita contro i diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restiamo esterrefatti di fronte alle dichiarazioni dell'associazione Pro Vita che parla di decisione "gravissima e pericolosa" quella del Comune di Roma di includere tutte le famiglie nei nuovi moduli di iscrizione ai servizi educativi. Così in una nota Giovanni Caudo e Tiziana Biolghini, consiglieri capitolini di Roma Futura. "Le famiglie sono di tanti tipi, ma più di tutto è quel nucleo affettivo qualunque esso sia. Non riconoscere questo vuol dire essere contro i diritti. Come Roma Futura ci schiereremo sempre dalla parte dei diritti, delle bambine, dei bambini e dei loro genitori", concludono. (Com)