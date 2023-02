Speciale scuola: assessora Roma, bene liceo Pilo Albertelli su congedo mestruale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pilo Albertelli è la prima scuola del Lazio a riconoscere il congedo mestruale. Un passo importante per riconoscere a tutto i livelli la salute di genere. Non tutti i corpi sono uguali, ma tutti devono essere tutelati nei diritti fondamentali come quello allo studio. A dichiararlo è l'assessora alla Scuola, Formazione, Lavoro di Roma capitale, Claudia Pratelli. "Speriamo che questa scuola sia la prima di una lunga serie e che, come già sta avvenendo con le carriere alias, sia di ispirazione anche per i luoghi di lavoro e la società tutta", conclude. (Com)