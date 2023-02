Russia: ministero Esteri, Lavrov a riunione con omologhi G20 il primo e 2 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov visiterà l'India per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Nuova Delhi il primo e 2 marzo. Lo ha annunciato nel corso di una conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, aggiungendo che Lavrov avrà anche diversi incontri bilaterali a margine del vertice. "E' previsto un fitto calendario di incontri bilaterali di Lavrov a margine della riunione dei Ministri degli Esteri, questi contatti sono in preparazione. Stiamo parlando di Paesi come la Cina, il Brasile e, naturalmente, il Paese ospitante", ha precisato Zakharova. Oltre a partecipare al consiglio ministeriale del G20, Lavrov terrà colloqui bilaterali con l'omologo indiano Subrahmanyam Jaishankar, oltre a prendere parte al forum internazionale Raisina. (Rum)