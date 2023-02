© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo italiano continua a sostenere le forze armate libanesi (Laf) attraverso la missione italiana di addestramento in Libano (Mibil), con la donazione alla Marina di un secondo motoscafo, utile anche per le operazioni di ricerca e salvataggio (Search and Rescue). Lo riferisce l'ambasciata d'Italia a Beirut su Twitter. (Lib)