Azerbaigian: ambasciatore Aslanov, no a impunità per "genocidio di Khojaly"

- Il "genocidio di Khojaly è stata una delle pagine più dolorose e tragiche nella storia dell'Azerbaigian", secondo cui la parola "impunità dovrebbe essere eliminata dal vocabolario internazionale". Lo ha dichiarato l'ambasciatore di Baku in Italia, Rashad Aslanov, durante la conferenza "L'importanza della giustizia per la riconciliazione e il peace-building 31 anni dopo la tragedia di Khojaly", tenuta oggi presso il Senato della Repubblica. "L'impunità è una parola che deve essere eliminata dal nostro vocabolario internazionale, così possiamo sentirci più tranquilli e al sicuro e costruire un futuro nella nostra parte di mondo", ha dichiarato Aslanov. "I criminali responsabili di questo genocidio, riconosciuto come tale in varie parti del mondo, devono essere assicurati alla giustizia", ha aggiunto l'amabasciatore, invocando pace e giustizia per le vittime. (Res)