Speciale difesa: Usa, Pentagono indaga fuga informazioni da server posta elettronica

- Il Comando per le operazioni speciali del dipartimento della Difesa degli Stati Uniti (Ussocom) ha annunciato d'aver intrapreso un'indagine in merito a una fuga di informazioni "sensibili ma non riservate" da un suo server di posta elettronica. L'Ussocom, una divisione del dipartimento della Difesa Usa che supervisiona le operazioni speciali condotte all'estero dalle Forze armate statunitensi, ha messo in sicurezza il server lunedì 20 febbraio, rimediando a una falla sistemica che si sarebbe protratta per circa due settimane. Secondo indiscrezioni rilanciate dal sito web "TechCrunch", un "errore di sicurezza" avrebbe consentito il libero accesso al server a chiunque disponesse del suo indirizzo Ip. Il portavoce dell'Ussocom, Ken McGraw, ha dichiarato che almeno per il momento non esistono prove di un attacco hacker. (Was)