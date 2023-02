Tunisia: Borrell, seguiamo con preoccupazione recenti sviluppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea segue con preoccupazione i recenti sviluppi in Tunisia, "un vicino molto stretto con cui abbiamo un partenariato profondo e strategico". È quanto si legge in una dichiarazione rilasciata dall'Alto rappresentante Ue per la politica di sicurezza, Josep Borrell. Il Paese, prosegue l'Alto rappresentante, "sta attraversando un momento delicato. L'Unione europea spera che le autorità tunisine siano in grado di trovare risposte adeguate alle numerose sfide attuali e future che il Paese deve affrontare". Come partner di lunga data, continua la nota, "l'Ue è molto preoccupata per il deterioramento della situazione economica, in particolare, e per l'impatto sociale che potrebbe avere. È fondamentale che le diverse forze politiche e sociali tunisine lavorino insieme su un progetto comune e inclusivo per il Paese". Tramite il comunicato, l'Unione europea si dice pronta a sostenere gli sforzi della Tunisia verso le urgenti riforme strutturali che il Paese intraprenderà. In questo contesto, si legge nella dichiarazione, "l'Alto rappresentante Borrell è in contatto con i suoi colleghi europei e ha programmato di discutere con loro della Tunisia al prossimo Consiglio Affari esteri di marzo". (Beb)