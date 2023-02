Spagna-Honduras: incontro Sanchez-Castro, discusse diverse linee per rafforzare cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha incontrato a Madrid la presidente dell'Honduras, Xiomara Castro, con cui ha discusso diverse linee di lavoro per continuare a rafforzare le relazioni bilaterali, soprattutto in settori come la salute, l'istruzione e l'emergenza climatica. Secondo quanto riferito in un comunicato dell'esecutivo spagnolo, i leader hanno accolto con favore l'accordo per migliorare la situazione migratoria degli operatori umanitari spagnoli in Honduras, firmato oggi a Madrid dai ministri degli Esteri spagnolo e honduregno. Sanchez e Castro hanno convenuto sul successo dell'Accordo sulla regolamentazione e la gestione dei flussi migratori per motivi di lavoro firmato nel 2022, che ha permesso a 250 cittadini honduregni di trasferirsi in Spagna e lavorare nelle campagne agricole. Nel 2023, questa cifra dovrebbe salire a 569 lavoratori. (Spm)