Cospito: Orlando (Pd), difendere pratica visite parlamentari in carcere

- Se andare a fare una visita in carcere “fosse la causa della lesione dell’onorabilità dei parlamentari - mi auguro che questo non avvenga - sarebbe un vulnus all’istituto stesso che ha portato nel corso degli anni a dei risultati positivi. Difendere questa pratica è difendere una molla che ha costituito uno stimolo a migliorare la situazione degli istituti di pena”. Lo ha detto il deputato del Pd, Andrea Orlando, al termine dell'audizione a Montecitorio davanti al Giurì d'onore sul caso Donzelli. “Spero di essere riuscito a spiegare quello che volevo spiegare, relativo all’onorabilità dei profili che sono stati chiamati in causa e al conseguente rischio di lesione di un istituto, quello della possibilità dei parlamentari di visitare gli istituti di pena, che considero foriero di miglioramenti del quadro penitenziario, e lo dico non solo da parlamentare oggi ma anche da ex ministro che spesso si è mosso sulle indicazioni e sulle segnalazioni che venivano da parlamentari che avevano posto l’attenzione su particolari situazioni”, ha aggiunto Orlando. (Rin)