- Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha voluto avere il primo incontro a New York con la comunità italiana e italoamericana. In un tweet, il ministro ha elogiato gli “straordinari ambasciatori del Made in Italy, della lingua e della cultura italiana negli Stati Uniti, ai quali non faremo mai mancare il nostro sostegno”. (Was)