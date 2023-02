Monza: Pilotto, nel Piano triennale opere pubbliche attenzione a miglioramenti e a intensificare manutenzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attenzione è rivolta "a rinforzare, dove possibile, i miglioramenti di un patrimonio comunale fatto di 105 edifici e nello stesso tempo a intensificare gli interventi dove c'è aspettativa, anche di novità" .Lo ha detto il sindaco di Monza, Paolo Pilotto, durante la presentazione del Programma triennale dei lavori pubblici 2023/2025 al Palazzo comunale di Monza. "c'è un'attenzione complessiva - ha spiegato - il tentativo di muovere la macchina organizzativa per garantire servizi riguarda non solo i servizi alla persona, ma quelle opere che nel tempo sono una garanzia per poter erogare i servizi. Molte opere devono essere manutenute, tanto denaro va all'investimento per garantire ristrutturazioni, la sicurezza, la dignità dei luoghi pubblici, alcune opere invece devono crescere". (Rem)