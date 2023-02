Difesa: Rauti, firma accordo Fincantieri-Edge rafforza cooperazione industriale settore navale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Salone internazionale per la difesa Idex 2023 e Fiera marittima Navdex di Abu Dhabi, il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti ha presenziato alla firma di un accordo di cooperazione industriale tra Fincantieri e Abu Dhabi Ship Building del Gruppo Edge. "L'accordo pone le basi per avviare una collaborazione industriale nel settore della progettazione, costruzione e fleet management di navi militari e mercantili", informa Rauti, che aggiunge: "Inoltre contribuisce ad avviare nuove opportunità nel commercio domestico e internazionale e consolidare la crescita di quelle in atto". Per il sottosegretario "il settore della cantieristica navale italiana è ricco di altissime competenze e professionalità che esportano il 'made in Italy' nel mondo e contribuisce allo sviluppo economico del Paese". (Rin)