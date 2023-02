Bielorussia: Agenzia sicurezza, intensificazione dell’attività di intelligence straniera nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bielorussia ha osservato un’intensificazione dell’attività di intelligence dell'Occidente nel Paese. Lo ha denunciato il direttore dell'Agenzia per la sicurezza della Bielorussia (Kgb), Ivan Tertel, ripreso dall'agenzia di stampa "Belta". "Il Kgb osserva una forte intensificazione di tutti i tipi di attività di intelligence dei servizi occidentali contro la Repubblica di Bielorussia. L'obiettivo principale è il reclutamento di persone che possono ottenere informazioni di natura riservata, come dipendenti delle forze dell'ordine e dell'apparato statale", ha affermato Tertel. La situazione richiede "l'adozione di misure per neutralizzare queste minacce" e, a questo proposito, “dall'inizio dell'anno il Kgb ha arrestato più di dieci traditori", ha aggiunto Tertel. (Rum)