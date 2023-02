Viminale: 24.369 le persone scomparse nel 2022, + 26 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso anno sono state 24.369 le denunce di scomparse presentate alle Forze di polizia, pari a una media di 67 al giorno. Dato che presenta un aumento pari al 26 per cento rispetto al 2021, quando le denunce furono 19.269. Sono i dati illustrati oggi al Viminale dal Commissario straordinario del governo per le persone scomparse, prefetto Antonino Bella, in occasione della XXVIII Relazione sull’attività svolta nell’anno 2022. All’evento, al quale ha partecipato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sono intervenuti il direttore scientifico della Fondazione Santa Lucia Carlo Caltagirone e la rettrice dell’Università “Sapienza” di Roma Antonella Polimeni. Fra i presenti, numerosi rappresentanti delle istituzioni, delle Forze di polizia, di enti e delle associazioni di familiari degli scomparsi. L’occasione ha assunto un particolare significato, in quanto il 2022 è coinciso con tre importanti ricorrenze: i venti anni dalla nascita dell’associazione Penelope, i quindici anni dall’istituzione del Commissario straordinario del Governo e, da ultimo, i dieci anni dall’approvazione della legge 203/2012 che disciplina alcuni rilevanti aspetti in materia di ricerca di persone scomparse. (segue) (Rin)