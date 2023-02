Speciale difesa: Congo-Kinshasa, oggi i due anni dall'uccisione dell'ambasciatore Attanasio, il processo locale verso la conclusione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ricorrono oggi i due anni dalla morte dell'ex ambasciatore d'Italia in Repubblica democratica del Congo (Rdc) Luca Attanasio, ucciso in un'imboscata nell'est del Paese insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci ed ad un autista del Programma alimentare mondiale (Pam) che li accompagnava, Mustapha Milambo. Un anniversario che cade mentre a Kinshasa si avvia verso la conclusione il processo indetto dalle autorità militari locali e che vede imputate sei persone - una in contumacia perché latitante - con l'accusa di "omicidio, associazione per delinquere, detenzione illegale di armi e munizioni di guerra”. La sentenza è tuttavia ritenuta da molti già scritta, per i segni di tortura evidenti su alcuni imputati e le numerose discrepanze emerse nel caso, che coinvolge da vicino anche due funzionari del Pam - il vicedirettore in Rdc Rocco Leone e il suo collaboratore Mansour Luguru Rwagaza - che si sono appellati all'immunità. Le loro versioni hanno sollevato diversi dubbi sulle responsabilità di chi doveva garantire un percorso sicuro al convoglio dell'ambasciatore su una tratta - la Route nationale N2 - che è ritenuta fra le strade più pericolose del Paese ed era stata invece classificata come "verde" - quindi sicura - in vista della visita della delegazione. La prossima udienza a Kinshasa è attesa per l'1 marzo, quando al procuratore militare ed alla difesa sarà chiesto di esporre le loro argomentazioni. Il processo si svolge mentre nel Paese sub-sahariano crescono le tensioni politiche fra le autorità congolesi e quelle del vicino Ruanda per i combattimenti in corso - una guerra di fatto - nell'est del Paese contro i gruppi armati: gli scontri coinvolgono in particolare il Movimento 23 marzo (M23), gruppo ribelle filo-ruandese che dopo la sconfitta del 2013 ha ripreso nel 2021 ad effettuare attacchi e avanza deciso verso Goma, capoluogo del Nord Kivu, la stessa provincia in cui è stato ucciso l'ambasciatore. Per ragioni di sicurezza la provincia - insieme a quella vicina dell'Ituri - è sotto amministrazione militare e vede da mesi migliaia di persone fuggire dalle loro case per il timore di attacchi. (Res)