Speciale difesa: Ucraina, "El Mundo", Putin alza i toni della retorica bellicosa, Biden invita a difendere la democrazia

- Con un'aggressività altisonante e con un ragionamento estraneo alle argomentazioni classiche con cui ha sinora cercato di giustificare la guerra contro l'Ucraina, il presidente russo Vladimir Putin ha compiuto ieri un passo avanti "qualitativo" nella sua particolare escalation di bellicosità con la sospensione della partecipazione al Nuovo Start. Lo scrive il quotidiano "El Mundo". Putin ha inaugurato una narrazione inedita che sconfessa l'alibi della presunta difesa dei territori ucraini, da lui considerati russi, sostituendola con una "risposta legittima" al tentativo dell'Occidente di globalizzare un conflitto locale per porre fine all'esistenza stessa della Russia alla sua identità. Per il quotidiano spagnolo, di fronte a questa provocazione, l'Occidente deve unirsi al discorso di calma e impegno pronunciato da Biden: difendere la democrazia "costi quel che costi" affinché il mondo "non sia dominato dalla paura e dalla forza". La posta in gioco è l'impegno per i valori dell'umanesimo liberale. (Spm)