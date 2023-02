Speciale difesa: Ucraina, intelligence tedesca, Putin potrebbe mobilitare un milione di militari”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo, Vladimir Putin, potrebbe mobilitare “un milione di militari” da inviare a combattere in Ucraina. È quanto affermato da Bruno Kahl, il direttore del Servizio federale per le informazioni (Bnd), ossia l’agenzia di intelligence esterna della Germania. Intervistato dal gruppo editoriale Rnd, il funzionario ha aggiunto che il titolare del Cremlino “non ha affatto” la volontà di negoziare per la pace nell’ex repubblica sovietica. Per Kahl, Putin ora mira a ottenere un risultato decisivo sul campo di battaglia, “realizzare quanti più successi possibili e poi, forse, dettare le condizioni di pace”. Secondo il direttore del Bnd, “sotto molti aspetti, il corso della guerra è stato diverso da quello ipotizzato da Mosca, Ucraina e Occidente”. In particolare, “soltanto molto avanti nel conflitto, i russi sono riusciti a mostrare la loro forza quantitativa”. Secondo Kahl, gli ucraini mantengono una difesa efficace, ma, “nel lungo periodo, sarà difficile” e potranno ottenere successo “soltanto” con il sostegno dell’Occidente. Per il direttore del Bnd, infine, le truppe russe non sono all’offensiva, ma stanno intensificando i combattimenti, in particolare concentrandosi nel Donbass. (Geb)