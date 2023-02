Speciale difesa: Polonia-Ungheria, premier Morawiecki, guerra in Ucraina è il tema più importante da discutere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre prepararsi alla deterrenza e alla difesa contro la minaccia russa per molti anni. Lo ha detto il premier della Polonia, Mateusz Morawiecki, che a Varsavia ha incontrato la presidente dell’Ungheria, Katalin Novak. “La guerra in Ucraina è il tema più importante che deve essere discusso”, ha spiegato il capo del governo polacco. “Sono qui non solo come presidente, ma anche come amica della Polonia e so quanto sia importante l’amicizia polacco-magiara”, ha affermato Novak. (Vap)