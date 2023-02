Speciale difesa: Ucraina, Schlein, giusto sostenere Kiev ma da Ue è mancata politica estera comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla questione del diritto del popolo ucraino a difendersi contro l’invasione russa “sono d’accordo a sostenerlo con ogni assistenza necessaria”. Lo ha detto la candidata alle primarie del Pd, Elly Schlein, ospite della trasmissione "Omnibus" su La7. “Certo, da pacifista credo che non saranno solo le armi a porre fine al conflitto. L’Unione europea – sottolinea Schlein – ha mostrato compattezza sul versante delle sanzioni, quello che è mancato è stato un ruolo forte nella politica estera di sicurezza comune”. “Vorrei una politica estera più europea: così come sono favorevole a sostenere la resistenza ucraina, mi ritengo contraria all’aumento della spesa militare lineare in tutti i Paesi europei. La vera difesa comune - conclude Schlein - vuol dire ottimizzare gli investimenti, farli insieme e quindi razionalizzare la spesa europea, non aumentarla in tutti i paesi”. (Rin)