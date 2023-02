Speciale difesa: Filippine-Australia, ministri Difesa discutono pattugliamenti marittimi congiunti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri della Difesa delle Filippine e dell'Australia, Richard Marles e Carlito Galvez, hanno discusso oggi a Manila la conduzione di pattugliamenti marittimi congiunti nel Mar Cinese Meridionale, giorni dopo colloqui analoghi tra le Filippine e gli Stati Uniti. "Abbiamo parlato della possibilità di (...) pattugliamenti congiunti, e continueremo il lavoro sperando che giunga presto a fruizione"; ha dichiarato Marles nel corso di una conferenza stampa. "Come Paesi devoti all'ordine globale basato sulle regole, è normale pensare a modalità di cooperazione in tale ambito", ha aggiunto il ministro. Le Filippine stanno puntando sui partenariati di sicurezza per far fronte alle "attività aggressive" della Cina nel Mar Cinese Meridionale, oggetto di rivendicazioni incrociate da parte di Pechino e di diversi Paesi del Sud-est asiatico. (Fim)