Speciale difesa: Giappone-Cina, dialogo di sicurezza, Tokyo sollecita "ruolo responsabile" di Pechino

- Il ministero della Difesa di Tokyo ha riferito ieri tramite un comunicato che i vertici militari di Giappone e Cina hanno anche concordato di lavorare all’apertura di una linea telefonica diretta a partire dalla prossima primavera. Secondo l’agenzia di stampa “Kyodo”, gli ufficiali giapponesi hanno avvertito tuttavia la Cina che le violazioni dello spazio aereo nazionale da parte di palloni spia come quello abbattuto il 4 febbraio scorso dagli Stati Uniti sono considerate “inaccettabili”. Tokyo ha quindi invitato Pechino a considerare la situazione e ad assumere misure per evitare il ripetersi di tali incidente. La scorsa settimana lo stesso ministero della Difesa di Tokyo aveva sollevato il sospetto che palloni spia cinesi siano entrati in territorio giapponese almeno tre volte dal 2019. (Git)