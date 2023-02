Speciale difesa: il Belgio monitora attività di una “nave spia” russa nel Mare del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Belgio sta indagando sulla presenza di una "nave spia" russa nel Mare del Nord. La notizia giunge il giorno dopo che i Paesi Bassi hanno riferito che la Russia stava prendendo di mira alcune infrastrutture del Mare del Nord. La nave è stata avvistata nel Mare del Nord belga intorno a metà novembre dello scorso anno, ha dichiarato Vincent Van Quickenborne, ministro della Giustizia e del Mare del Nord del Belgio, in un documento intitolato "Nave spia russa al largo delle nostre coste a novembre". Sebbene la presenza di navi russe nel Mare del Nord non sia vietata, il Belgio ha affermato di monitorare attentamente la situazione, nel contesto della guerra in Ucraina. "Non conosciamo i motivi esatti della presenza di questa nave russa, ma non siamo ingenui", ha detto Van Quickenborne. "Soprattutto se agisce in modo sospetto vicino ai nostri parchi eolici, cavi sottomarini di gas e dati e altre infrastrutture critiche", ha aggiunto il ministro. (Beb)