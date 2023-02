Turchia: ministro svedese Forssell, aiutare il Paese è una nostra priorità assoluta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Svezia, sostenere la Turchia dopo il devastante terremoto che l'ha colpita, è una priorità assoluta. Lo ha detto Johan Forssell, ministro svedese della cooperazione internazionale e del commercio estero, in una conferenza stampa congiunta a Ankara, assieme al commissario europeo per l'Allargamento e la politica di vicinato, Oliver Varhelyi, e a Mevlut Cavasoglu, ministro degli Esteri turco. "Possiamo agire e agiremo, è per questo che siamo qui oggi", ha detto il ministro svedese parlando dell'organizzazione della Conferenza dei donatori che si terrà a Bruxelles il prossimo 16 marzo. "Insieme al Commissario Varhelyi e al governo turco, abbiamo avuto un incontro molto costruttivo su come l'Unione europea può sostenere la Turchia e il popolo siriano dopo i devastanti terremoti. Per la Svezia, in qualità di attuale presidenza del Consiglio dell'Ue, questa è una priorità assoluta", ha dichiarato. "La Turchia è un vicino molto stretto e anche un partner dell'Unione europea. I legami tra Svezia e Turchia sono forti a livello umano, ma anche economico e politico. Vorrei cogliere questa occasione per sottolineare il forte impegno che molte aziende svedesi hanno manifestato nel fornire sostegno alla Turchia in seguito ai terremoti e per il futuro", ha proseguito. "Non si tratta solo di ricostruire quello che c'era prima, ma anche di costruire qualcosa di nuovo e ancora migliore. L'imminente conferenza dei donatori, che si terrà tra un paio di settimane, sarà uno dei tanti modi in cui l'Ue potrà manifestare questo sostegno. Per organizzarla, sarà fondamentale uno stretto coordinamento e un dialogo con le autorità turche. Siamo ansiosi di continuare a dialogare strettamente con le nostre controparti turche e di fare di questa conferenza dei donatori un grande successo", ha concluso. (Beb)