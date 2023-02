I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Somalia: governo, uccisi almeno 80 miliziani di al Shabaab nel Mudug - L'esercito nazionale somalo (Sna) ha ucciso almeno 80 miliziani di al Shabaab in combattimenti nella regione di Mudug. Lo riferisce in un comunicato stampa il ministero dell'Informazione, precisando che l'operazione è stata condotta con il supporto delle forze dello Stato di Galmudug e delle milizie locali contro un nascondiglio dei jihadisti situato nell'area di Shabeelow, tra Qaycad e l'area di Ba'adweyn. Nella nota si precisa che i combattimenti sono proseguiti per quasi dieci ore e che i jihadisti sono stati gravemente danneggiati dall'operazione, che ha permesso di riconquistare l'area. L'esercito ha inoltre riferito che 14 miliziani di al Shabaab si sono arresi all'Sna. (Res)