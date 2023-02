I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Africa: Tajani annuncia l'Iniziativa Attanasio, obiettivo sostenere nostre imprese nel continente - Il ministero degli Esteri italiano, in collaborazione con la rete consolare degli uffici Ice, sta realizzando un programma economico destinato a rafforzare l'assistenza alle imprese italiane che si affacciano sul mercato sub-sahariano e che è stato dedicato alla memoria del defunto ambasciatore Luca Attanasio, ucciso due anni fa in un agguato in Repubblica democratica del Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci ed all'autista del Programma alimentare mondiale (Pam) Mustapha Milambo. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani in un messaggio video dedicato alla memoria dell'ex ambasciatore, precisando che il programma si chiamerà "Iniziativa Attanasio".(Res)