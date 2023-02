© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Russia: Cremlino, ritorno al Nuovo Start dipende dalla posizione dell'Occidente - Il ritorno della Russia alla partecipazione al trattato Nuovo Start dipenderà dalla posizione dell'Occidente. E' quanto affermato dal portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. "Tutto dipenderà dalla posizione dell'Occidente. Il presidente russo Vladimir Putin ha chiaramente indicato ciò che ci preoccupa: il coinvolgimento della Nato nel conflitto (con l'Ucraina), che sta per trasformare un conflitto locale in uno globale", ha detto Peskov. Il portavoce ha inoltre sottolineato che la Nato mantiene una posizione "apertamente ostile" nei confronti della Russia, prendendo misure che "minacciano la nostra sicurezza". "Dobbiamo rispondere. Non appena ci sarà la volontà di prendere in considerazione la nostra preoccupazione, allora la situazione cambierà", ha concluso Peskov. (segue) (Res)