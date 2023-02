© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia: ministro Transizione ecologica, "stato di allerta" a causa della siccità - La Francia è in "stato di allerta" dopo 32 giorni senza pioggia. Ad affermarlo all'emittente radiotelevisiva "France info" è il ministro della Transizione ecologica, Christophe Bechu. "È l'inverno più secco dal 1959", ha affermato il ministro, che ha indetto una riunione con i prefetti di tutto il Paese per fare il punto della situazione a livello locale. Bechu ha poi annunciato che il 27 marzo prossimo potrebbero essere annunciate delle restrizioni lievi. Il ministro ha spiegato che adesso la Francia ha bisogno di un "marzo piovoso" per riempire le falde freatiche. (segue) (Res)