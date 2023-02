© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Regno Unito: fonti stampa, British Steel annuncerà chiusura impianti e taglio 300 posti di lavoro - L'azienda British Steel dovrebbe annunciare l'imminente chiusura dei suoi stabilimenti di Scunthorpe, a nord dell'Inghilterra, con la conseguente perdita di 300 posti di lavoro. Il gruppo, di proprietà cinese, ha convocato per questa mattina una riunione dei lavoratori per informarli dei piani, che saranno oggetto di consultazione. La chiusura potrebbe avvenire entro la fine di quest'anno, anche se la tempistica esatta non è ancora chiara. Lo ha affermato una fonte a conoscenza della situazione al quotidiano "The Guardian". Questi licenziamenti probabilmente aumenteranno la pressione nei colloqui tra il governo del Regno Unito e gli operatori di altiforni britannici, Tata Steel e la stessa British Steel, su finanziamenti statali del valore di 300 milioni di sterline (circa 338 milioni di euro) per a passare da altiforni più inquinanti a forni elettrici ad arco, che potrebbero aiutare il Paese a raggiungere l'obiettivo di emissioni zero. (segue) (Res)