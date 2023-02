© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migranti: ministro Finanze tedesco Lindner, aumentare le espulsioni - La Germania deve aumentare le espulsioni dei migranti irregolari. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un’intervista che ha rilasciato al sito web “T-online.de”. Per il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp), la Germania “non sta adeguatamente prevenendo l'immigrazione irregolare”. Lindner ha aggiunto: “Non abbiamo bisogno dell'immigrazione irregolare, che è illegale ma porta comunque alla residenza permanente e ai benefici della previdenza sociale”. Secondo Lindner, è invece necessario facilitare l’immigrazione regolare, in particolare di quei lavoratori qualificati di cui la Germania è carente. Allo stesso, occorre “maggiore coerenza” nel trattare con i migranti che non hanno diritto di soggiorno. Per il ministro delle Finanze tedesco, nella gestione dei flussi migratori “è possibile dare e avere. Visti più facili per gli studenti e cooperazione economica, ma anche un partenariato per prevenire l'immigrazione clandestina”. (Res)