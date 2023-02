© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina: primo deflusso netto di capitali dopo più di due anni - La Cina ha registrato un deflusso netto di capitali nel quarto trimestre 2022 per la prima volta dopo 27 mesi, in conseguenza del calo delle esportazioni e degli investimenti dall'estero. Tra ottobre e dicembre dello scorso anno la seconda economia mondiale ha subito un deflusso netto di capitali pari a 11,2 miliardi di dollari, secondo un'analisi effettuata dal quotidiano "Nikkei" sulla base dei dati dell'Amministrazione statale della valuta estera (Safe) cinese. Il deflusso è il più consistente registrato in quel Paese dal terzo trimestre 2019. Come ricorda "Nikkei", il deflusso netto di capitali è stato la norma in Cina tra il 2014 e il 2019 per effetto di un deprezzamento dello yuan. Tale tendenza si era invertita all'inizio del 2020, in concomitanza con l'inizio della pandemia. (segue) (Res)