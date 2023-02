© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: Banca cinese per lo sviluppo concede prestito da 700 milioni di dollari - La Banca cinese per lo sviluppo (Cdb) ha approvato la concessione di una linea di credito da 700 milioni di dollari al Pakistan. Lo ha annunciato oggi il ministro delle finanze pakistano, Ishaq Dar. "Questo importo dovrebbe essere ricevuto in settimana dalla Banca di Stato del Pakistan, che consoliderà le proprie riserve di valuta estera", ha scritto il ministro sul proprio profilo Twitter. (segue) (Res)