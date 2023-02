© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: Khan lancia campagna di protesta “Riempi le prigioni” contro attacchi giudiziari e crisi - Il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti) guidato dall’ex primo ministro Imran Khan ha lanciato oggi una nuova campagna di protesta, chiamata “Jail Bharo” (“Riempi le prigioni”). L’iniziativa parte da Lahore, dove i sostenitori del Pti hanno in programma di consegnarsi agli arresti. Khan ha spiegato su Twitter che si tratta di “una protesta pacifica, non violenta contro l’attacco ai diritti fondamentali costituzionalmente garantiti” e “contro il tracollo economico” provocato da “truffatori che hanno riciclato miliardi di denaro in ricchezza saccheggiata” e che “schiacciano il popolo, specialmente la classe povera e media, sotto il peso della spirale dell’inflazione e dell’aumento della disoccupazione”. Il leader politico ha denunciato una persecuzione giudiziaria ai danni del suo partito, con “false denunce” e “tortura durante la detenzione”, oltre che “attacchi ai giornalisti”. Dopo Lahore, l’iniziativa dovrebbe essere ripetuta a Peshawar domani, a Rawalpindi il 24 febbraio, a Gujranwala il 26, a Sargodha il 27, a Sahiwal il 28 e a Faisalabad il primo marzo. (segue) (Res)