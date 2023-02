© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone-Cina: dialogo di sicurezza, Tokyo sollecita "ruolo responsabile" di Pechino - Il Giappone ha "sollecitato con forza" la Cina a giocare un "ruolo responsabile" nel contesto del conflitto in Ucraina e della comunità internazionale. Lo ha riferito oggi il ministero degli Esteri giapponese, a margine del primo dialogo di sicurezza tra funzionari dei due Paesi asiatici da quattro anni a questa parte, in corso a Tokyo. Secondo il ministero, Tokyo si aspetta che la Cina dia un contributo costruttivo "alla pace e alla stabilità della comunità internazionale". Durante il dialogo di due giorni, iniziato ieri, i funzionari dei due Paesi hanno anche discusso della disputa sulla sovranità dell'atollo delle Senkaku (Diaoyu per la Cina) e dell'intensificazione delle manovre militari congiunte tra Russia e Cina nella regione. Il viceministro degli Esteri cinese, Sun Weidong, ha chiesto una "spiegazione responsabile" in merito alla recente revisione delle politiche di difesa del Giappone, che delineano un riarmo senza precedenti dalla fine della Seconda guerra mondiale e un ulteriore rafforzamento dell'alleanza di sicurezza con gli Stati Uniti. Sun ha inoltre criticato le "iniziative negative" di Tokyo in merito a Taiwan, "in collusione con potenze estranee alla regione". (segue) (Res)