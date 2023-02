© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tunisia-Italia: colloquio telefonico tra Tajani e omologo Ammar, ribadito sostengo all'economia - Il ministro degli Affari Esteri della Tunisia, Nabil Ammar, ha avuto una conversazione telefonica con il vicepresidente del Consiglio e responsabile della Farnesina, Antonio Tajani. Lo riferisce una nota del ministero degli Esteeri tunisino. Nel comunicato stampa si legge che Tajani ha espresso le sue congratulazioni all'omologo tunisino per la sua nomina alla guida del dicastero degli Esteri. Inoltre, sempre secondo quanto afferma la nota del ministero degli Esteri, Tajani ha ribadito dell'Italia a continuare a sostenere la Tunisia economicamente e presso gli organi finanziari internazionali. Da parte sua, il ministro tunisino ha elogiato la lunga amicizia tra Tunisia e Italia, esprimendo la disponibilità a svilupparla in tutti i campi nell'interesse dei due popoli amici. A conclusione della telefonata, Tajani ha rivolto all'omologo l'invito a compiere una visita di lavoro in Italia per continuare le consultazioni tra i due Paesi. (segue) (Res)